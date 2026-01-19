НКР присвоило первые некредитные рейтинги акциям Московской биржи и "Промомед"

Они получили четыре и пять звезд соответственно, говорится в сообщении рейтингового агентства

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Рейтинговое агентство НКР присвоило российским эмитентам первые некредитные рейтинги, их получили акции Московской биржи и "Промомед". Об этом сообщили в пресс-службе НКР.

"Рейтинг акций Мосбиржи установлен на уровне четырех звезд, акций компании "Промомед" - на уровне пяти звезд. Присвоение рейтингов акций осуществлялось в рамках пилотного проекта Банка России по присвоению некредитных рейтингов акциям российских эмитентов", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, НКР использует шкалу пяти звезд. Согласно методологии агентства, рейтинг акций Мосбиржи соответствует умеренному потенциалу роста стоимости акций. Рейтинг акций "Промомед" соответствует высокому потенциалу роста стоимости акций. Некредитный рейтинг акций является мнением НКР относительно справедливой стоимости акционерного капитала публичной акционерной компании с учетом количественной оценки и качественных факторов.

"Основа количественной оценки - сравнение текущей рыночной и расчетной (ожидаемой) стоимости акционерного капитала эмитента, вычисленной на основе дисконтирования денежных потоков. Помимо количественной оценки, агентство принимает во внимание качество корпоративного управления, раскрытия информации и защиты прав инвесторов. Учитываются также показатели, призванные отразить влияние макроэкономических условий, особенностей акции и эмитента", - заключили в пресс-службе.