В Казахстане приостановили добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское

Причиной стал произошедший 18 января пожар

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Международная компания "Тенгизшевройл" приостановила добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское в Казахстане после пожара 18 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Тенгизшевройл" (ТШО) подтверждает, что в качестве меры предосторожности временно приостановила добычу на месторождениях Тенгиз и Королевское. Данное решение принято в связи с возникшей ситуацией, затронувшей некоторые системы распределения электроэнергии на производственных объектах. Пострадавших нет, и безопасность персонала остается наивысшим приоритетом компании", - говорится в сообщении.

В компании информировали, что технические службы ТШО активно работают над установлением первопричины возгорания и их главной задачей является безопасное устранение возникшей ситуации.

Там подчеркнули, что ТШО находится в тесном взаимодействии с государственными органами с целью минимизации возможных последствий возникшей ситуации, добавив, что месторождение Тенгиз и все производственные объекты остаются безопасными и находятся под надежной защитой.

Утром 18 января стало известно, что на объекте "Тенгизшевройл", которая ведет добычу нефти на месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана, произошло возгорание нескольких трансформаторов газотурбинной электростанции. Компания вскоре сообщила о ликвидации пожара и отсутствии пострадавших среди персонала предприятия.

"Тенгизшевройл" ведет добычу нефти и газа в Атырауской области Казахстана и разрабатывает крупное нефтяное месторождение Тенгиз вблизи Каспийского моря. В состав акционеров компании входят казахстанская "Казмунайгаз" (20%), американские Chevron (50%) и ExxonMobil (25%), а также российский "Лукойл" (5%).