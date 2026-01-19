Франция проведет встречу министров финансов стран G7 для обсуждения пошлин США

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Франция, которая в 2026 году председательствует в Группе семи (G7), в ближайшее время созовет совещание министров финансов "семерки" для обсуждения, в частности, ситуации с пошлинами, которые США ввели против европейских стран из-за Гренландии. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил французский министр экономики и финансов, промышленного, энергетического и цифрового суверенитета Ролан Лескюр.

"В ближайшие дни я созову первое заседание министров финансов стран G7, чтобы обсудить эти темы", - сказал Лескюр, выступление которого транслировалось на странице МИД ФРГ в X.

Комментируя ситуацию вокруг Гренландии, министр подчеркнул, что "шантаж в отношении союзников неприемлем" и что Европа должна быть в состоянии применить ответные меры.

Глава ведомства также отметил, что Франция в ситуации вокруг Гренландии полностью находится на стороне Дании.

Как объявил ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. По словам Трампа, это решение вступает в силу с 1 февраля. Президент уточнил, что с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%.