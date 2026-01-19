РБК: крупнейший производитель цемента приостановил работу двух заводов в России

Решение связано с сокращением спроса в РФ и ростом импорта цемента

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Крупнейший производитель цемента в России "Цемрос" приостановил работу своих предприятий в Белгородской и Ульяновской областях, сообщил РБК со ссылкой на представителя холдинга.

По словам представителя холдинга, еще один завод в Липецкой области перешел в ограниченный режим работы - сейчас там работают только подразделения, которые специализируются на помоле и упаковке, а также лаборатории. Решение связано с сокращением спроса в РФ и ростом импорта цемента. Сейчас в страну поставляется продукция из Белоруссии и Ирана, на которую цены часто ниже, чем у отечественных игроков.

Ранее в отраслевом объединении "Союзцемент" сообщали журналистам, что снижение потребления цемента в РФ может составить не менее 10% в 2025 году. Согласно прогнозу, подготовленному "СМ Про", в 2026 году объем потребления цемента в стране ожидается на уровне 55,2-63,7 млн тонн (от -5,6% до +1,2% к уровню 2025 года), в 2027 году - 52,8-66,6 млн тонн (от -4,4% до +8% к уровню 2026 года) - за счет эффекта низкой базы.

Компания "Цемрос" (бывшая "Евроцемент") была основана в 2002 году. Согласно открытым данным, сейчас холдинг имеет общего руководителя с компанией "Смиком", которую СМИ связывают с родственником Олега Дерипаски. На сайте холдинга отмечается, что в настоящее время в его состав входят 18 цементных заводов и более 30 карьеров по добыче нерудных материалов. В компании работает более 13 тыс. сотрудников.