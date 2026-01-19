В аэропорту Самары международный пассажиропоток вырос на 7% в 2025 году

Наиболее популярными были курортные направления Хургада, Шарджа и Анталья

САМАРА, 19 января. /ТАСС/. Самарский аэропорт Курумоч за 2025 год обслужил 3,57 млн пассажиров, при этом отмечается рост числа пассажиров международных рейсов на 7% по отношению к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт Курумоч (управляется УК "Аэропорты регионов") подвел итоги работы в 2025 году. В январе-декабре минувшего года было обслужено 3,57 млн пассажиров. <…> Международный пассажиропоток увеличился на 7% и составил 822 тыс. человек", - сказано в сообщении.

При этом общий объем авиаперевозок не изменился к уровню 2024 года. В 2025 году полеты осуществлялись по 47 направлениям, рейсы обслуживали 28 авиакомпаний. В 2024 году 24 авиакомпании осуществляли полеты по 50 направлениям.

Отмечается рост числа туристов, летавших в 2025 году из Самары в Минск и Батуми, на 84%, или 19 тыс. человек, и 88%, или более 7 тыс. человек, соответственно. Наиболее популярными были курортные направления Хургада, Шарджа и Анталья. При этом если в Анталью из Самары вылетело 249 тыс. пассажиров, то на курорты в Сочи - 325 тыс. человек.

Положительную динамику продемонстрировали и внутренние региональные маршруты. Пассажиропоток из Самары в Калининград составил 47,8 тыс. пассажиров, что на 42% больше год к году, в Минеральные Воды вылетело 47 тыс. пассажиров, что больше на 23%. Самыми популярными внутренними направлениями остались Москва, куда вылетело 1,3 млн пассажиров, Санкт-Петербург - 492 тыс. пассажиров и Сочи. По данным пресс-службы Курумоча, общий объем внутрироссийских перевозок составил 2,75 млн пассажиров - 77% от общего пассажиропотока.