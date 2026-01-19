Лукашенко призвал Белоруссию и Россию развивать собственное производство

Белорусский президент отметил, что оба государства находятся "в одной лодке"

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Белоруссия и Россия находятся "в одной лодке", поэтому странам необходимо ориентироваться на собственную продукцию и не зависеть от импорта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы в одной лодке. Поэтому, как мы с Владимиром Владимировичем Путиным определились, ориентироваться надо на свое. Санкции, не санкции - надо ориентироваться на свое", - сказал глава государства на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

Лидер республики признал, что есть еще ряд проблем, которые надо решать. "Но мы их с президентом Путиным решим. Главное, чтобы нас понимали и губернаторы, и руководители предприятий, что надо свое. Технологии. Слушайте, столько технологий у нас. И с советского времени, которые мы просто выбросили, забыли, бросившись на западное. А сейчас поняли, что у нас же были нормальные технологии. И они сегодня живы и здоровы, их надо использовать. Надо делать свое. Мы можем обеспечить свою независимость практически по всем направлениям", - подчеркнул Лукашенко.