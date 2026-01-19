Роспатент зарегистрировал товарный знак Rouge Coco Chanel

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Eric Risberg

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Люксовый бренд Chanel, покинувший российский рынок, подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака и зарегистрировал в РФ товарный знак Rouge Coco Chanel для косметических средств, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию товарного знака Rouge Coco Chanel подана в декабре 2024 года из Швейцарии от компании "Шанель САРЛ", которая является правообладателем товарных знаков Chanel, а зарегистрирована только в январе 2026 года. Дата истечения срока действия исключительного права - 12 декабря 2034 года.

Как следует из базы ведомства, товарный знак регистрируется по одному классу (№ 3) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), куда входят средства парфюмерно-косметические, грим, а также средства для макияжа.

Кроме того, заявка на регистрацию одноименного товарного знака Chanel была подана компанией 15 января 2026 года по двум классам (№6 и 22), куда входят мелкие металлические и скобяные изделия, декоративные украшения из металла, статуэтки настольные, а также мешочки из текстиля для хранения.

Люксовый бренд Chanel приостановил свою деятельность в РФ в связи с событиями на Украине в марте 2022 года, а к марту 2024 года завершил полный выход, расторгнув договоры аренды и прекратив работу своих бутиков.