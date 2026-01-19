Oxfam: состояние миллиардеров достигло в 2025 году исторического максимума

Показатель составил $18,3 трлн

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Совокупное состояние миллиардеров в 2025 году достигло исторического максимума и составило $18,3 трлн. Об этом сообщила международная организация Oxfam.

"Общемировое состояние миллиардеров сейчас составляет $18,3 трлн - это самый высокий уровень в истории. В 2025 году состояние выросло более чем на 16%, что в три раза быстрее, чем в среднем за последние пять лет", - говорится в заявлении организации, которая опубликовала отчет под названием "Сопротивление правлению богатых: защита свободы от власти миллиардеров".

Всего с 2020 года объем состояния миллиардеров увеличился на "ошеломляющую величину" в 81%. По оценкам специалистов, также увеличилось и число миллиардеров в мире - оно впервые превысило 3 тыс. человек. При этом каждый четвертый человек в мире недоедает, а "почти половина населения мира живет в бедности".

По подсчетам аналитиков, совокупное состояние миллиардеров за 2025 год выросло на $2,5 трлн. Этой суммы хватило бы "для искоренения крайней нищеты 26 раз".

Также специалисты подсчитали, что миллиардеры в 4 тыс. раз чаще, чем простые граждане, занимают ключевые политические должности. "Большинство не хочет мира, в котором доминирующее положение занимают миллиардеры. Рост протестов по всему миру показывает, что люди отвергают систему, которой манипулируют в пользу немногих", - отметила представитель организации Соня Салтан.