Национальный центр ГЧП продолжит работу под новым названием "Развивай.РФ"

Новое имя отражает подход к качественной трансформации отрасли: от партнерства к взаимодействию, отметил гендиректор Национального центра, главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Национальный центр государственно-частного партнерства (ГЧП), входящий в группу ВЭБ.РФ, продолжит работу под новым названием - "Развивай.РФ". Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

"Ведущий центр компетенций АНО "Национальный центр ГЧП" (группа ВЭБ.РФ) продолжит работу под новым названием - "Развивай.РФ". Оно отражает изменение роли государственно-частного взаимодействия: от инструментария для реализации отдельных проектов - к логике масштабного развития, ориентированного на качество жизни людей и долгосрочные эффекты для регионов и городов", - говорится в сообщении.

Ранее переход от аббревиатуры ГЧП к более широкому понятию "Развивай.РФ" анонсировал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на Восточном экономическом форуме 2025 года.

"По решению президента и при поддержке правительства по линии группы ВЭБ реализуется широкий набор мер, которые формировались и дополнялись в разное время для развития инфраструктуры страны. Национальный центр "Развивай.РФ" выступает и как площадка, где города, регионы и бизнес могут получить информацию об инструментарии поддержки, и как центр экспертизы, который генерирует новые подходы", - сообщил председатель правления национального центра, заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

"Новое имя - "Развивай.РФ" - отражает подход к качественной трансформации отрасли: от партнерства к взаимодействию. Существенно расширяется и спектр задач Национального центра "Развивай.РФ" - наряду с образовательными и дискуссионными форматами, это и новые возможности комплексного развития городов в партнерстве с КБ "Стрелка", и выполнение функций единого сервисного центра для группы ВЭБ.РФ", - подчеркнул генеральный директор Национального центра "Развивай.РФ", главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Он также отметил, что на едином цифровом ресурсе "Развивай.РФ" объединены знания и экспертиза группы ВЭБ.РФ в сфере партнерства и аналитика индекса качества жизни ВЭБ.РФ. По его словам, под именем "Развивай.РФ" наццентр продолжит активную работу в рамках поручений ВЭБу по национальному стандарту и модели финансирования государственно-частных проектов, а так же в подготовке нового инструментария привлечения инвестиций.

Отмечается, что АНО "Национальный центр "Развивай.РФ" (группа ВЭБ) больше 15 лет выполняет экспертную и методологическую функцию в сфере государственно-частного партнерства, взаимодействует с субъектами и городами, проводит обучение проектных команд, ведет мониторинг реализации ГЧП-проектов, формирует рейтинг городов по уровню развития государственно-частного партнерства.