Глава Минэнерго Турции оценил готовность первого реактора АЭС "Аккую" в 99%

Глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар также сообщил, что осмотрел работы вместе с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым

© Mustafa Unal Uysal/ Anadolu via Getty Images

СТАМБУЛ, 19 января. /ТАСС/. Возведение первого реактора АЭС "Аккую", которую в Турции строит Росатом, завершено на 99%. Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар, побывавший в понедельник на стройке вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

"Вместе с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым мы осмотрели работы, проводимые в контрольной комнате, которая является "мозгом" первого реактора. Его строительство завершено на 99%. Затем мы провели подробную беседу и обсудили ход реализации проекта", - написал турецкий министр в X.

"Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. Это первый проект в мировой атомной отрасли, который реализуется на основе финансово-организационной модели Build-Own-Operate ("строй - владей - эксплуатируй").