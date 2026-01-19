ТАСС: в РФ обсуждают снятие запрета на экспорт бензина для производителей

Его могут снять с 1 февраля, сообщил источник в отрасли

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Власти РФ обсуждают возможность снятия с 1 февраля запрета на экспорт бензина для производителей, сообщил ТАСС источник в отрасли.

До конца февраля действует временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям), и дизельного топлива для непроизводителей.

На прошлой неделе по итогам совещания под председательством вице-премьера России Александра Новака в правительстве РФ сообщили, что российские власти создали систему мониторинга рынка топлива страны, отображающую динамику цен, запасы топлива и производственные мощности в региональном разрезе.

В конце декабря 2025 года Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" говорил, что ситуация на рынке нефтепродуктов в России остается стабильной и сбалансированной, а запасы топлива превышают уровень прошлого года.