Бережливые технологии помогли увеличить на 47% выработку на предприятиях Северной Осетии

В пресс-службе министерства промышленности и инвестиций республики сообщили, что внедрение бережливых технологий позволяет региональным предприятиям добиваться роста без привлечения дополнительных ресурсов

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 января. /ТАСС/. Средняя выработка на внедривших бережливые технологии предприятиях в Северной Осетии выросла на 47%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства промышленности и инвестиций республики.

"К началу 2026 года семь предприятий полностью завершили участие в проекте федерального проекта "Производительность труда", входящего в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Средняя выработка на пилотных участках выросла на 47%, время протекания производственных процессов сократилось на 39%, а объемы незавершенного производства (залежи на складах и в цехах) снизились на 32%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, внедрение бережливых технологий позволяет региональным предприятиям добиваться роста без привлечения дополнительных ресурсов.

Северная Осетия включилась в проект в 2023 году. С тех пор при экспертной поддержке федерального центра компетенций (ФЦК) десятки специалистов учились находить и устранять скрытые потери на производстве.

Инструменты бережливого производства были успешно адаптированы в пищевой промышленности, в логистике и сервисе; в индустриальном секторе.