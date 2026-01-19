NIS: запасов нефти для работы НПЗ в Панчеве хватит до конца февраля

Дальнейшее будущее предприятия будет зависеть от получения новой лицензии на деятельность компании

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 19 января. /ТАСС/. Текущих запасов нефти компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") хватит для продолжения работы принадлежащего ей НПЗ в городе Панчево до конца февраля, дальнейшее будущее предприятия будет зависеть от получения новой лицензии на деятельность NIS.

"Панчевский НПЗ начал пусконаладочные работы, которые позволят возобновить коммерческую эксплуатацию производственных мощностей. Первая поставка нефтепродуктов с завода ожидается 27 января. <…> Учитывая объемы импортируемой нефти, а также нефти, добываемой на сербских месторождениях, планируется, что завод будет работать в течение всего февраля, а дальнейшие работы будут проводиться в соответствии с решениями по возобновлению операционной деятельности компании. Возобновление производства на предприятии еще больше укрепит энергетическую стабильность Республики Сербия и обеспечит стабильные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок", - сообщила пресс-служба компании.

Владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером "Газпром нефтью". После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Соединенные Штаты о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 31 декабря 2025 года NIS получила лицензию Минфина США на продолжение работы до 23 января 2026 года.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).