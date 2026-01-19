Минпромторг показал интерьер импортозамещенного SJ-100

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Минпромторг России показал интерьер импортозамещенного самолета Superjet 100. Видео салона лайнера опубликовано в Telegram-канале министерства.

"На филиале ПАО "Яковлев" - "Региональные самолеты" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") завершилась установка отечественного интерьера импортозамещенного самолета Superjet 100 с двигателями ПД-8 производства ОДК", - говорится в сообщении Минпромторга.

Элементы интерьера изготовлены российским подрядчиком ООО "Авиационные интерьеры", а кресла произведены ОКБ "Аэрокосмические системы". Самолет рассчитан на 100 пассажиров, передние ряды кресел относятся к классу "комфорт" и имеют увеличенное пространство.

Ранее в Ростехе сообщили, что новый салон импортозамещенного самолета SJ-100 будет впервые представлен широкой публике на выставке Wings India 2026, которая пройдет с 28 по 31 января.

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.