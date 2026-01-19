Reuters: Трамп встретится в Давосе с руководством крупнейших мировых компаний

Закрытая встреча с бизнесменами должна состояться 21 января

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проведет 21 января закрытую встречу с руководителями крупнейших мировых компаний в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, на приеме, который пройдет после выступления американского лидера на ежегодном заседании ВЭФ, будут присутствовать руководители компаний в сфере финансовых услуг, криптовалют и консалтинга. Источники не стали раскрывать вопросы, которые будут обсуждаться. Глава Минфина США Скотт Бессент будет сопровождать президента в поездке в Швейцарию.

По сведениям источников агентства, в понедельник в кулуарах ВЭФ состоится встреча советников по национальной безопасности ряда стран, на повестке которой будет, в частности, вопрос о Гренландии.

Ежегодное заседание ВЭФ под лозунгом "Дух диалога" пройдет в Давосе с 19 по 23 января. Программа мероприятия построена вокруг пяти ключевых глобальных вызовов, главный из которых - сотрудничество в более нестабильном мире. В Белом доме подтвердили участие в форуме президента США Дональда Трампа.