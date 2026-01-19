В Башкирии выросло число предпринимателей в креативных индустриях

Наибольший рост наблюдается в отраслях рекламы, PR и программного обеспечения

Редакция сайта ТАСС

УФА, 19 января. /ТАСС/. Число предпринимателей, занятых в сфере креативных индустрий в Башкирии, выросло на 30% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Наибольший рост наблюдается в отраслях рекламы, PR и программного обеспечения, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

"В Башкортостане в этой сфере [креативных индустрий] действуют более 9 тыс. хозяйствующих субъектов. При этом в 2025 году количество предпринимателей в креативных индустриях увеличилось на 30%. Наиболее активно развиваются реклама и PR, программное обеспечение, гастрономия, арт-индустрия и дизайн", - указано в сообщении.

По итогам 2025 года республика вошла в тройку лидеров среди креативных регионов России. В Башкирии сектор получает господдержку, принят закон о развитии креативных индустрий. Создан сайт "Креативный Башкортостан", где можно ознакомиться с действующими мерами поддержки и подать заявку на включение в реестр субъектов креативных индустрий.