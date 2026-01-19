В Тольятти построят комплекс по переработке отходов на 100 тыс. тонн в год

Реализация проекта позволит региону достичь показателей нацпроекта "Экологическое благополучие" по переходу к экономике замкнутого цикла

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 19 января. /ТАСС/. Комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 100 тыс. тонн в год построят в Тольятти в Самарской области в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (ППК РЭО).

"Комплекс по переработке отходов "Тольятти" возведут в Самарской области. Суммарный объем инвестиций с учетом НДС составит 3,1 млрд рублей. Проект предполагает возведение инфраструктуры ТКО, где ежегодно будут утилизировать порядка 100 тыс. тонн отходов. Кроме того, появится современный участок размещения отходов мощностью 195 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

Предприятие построят с использованием механизма концессии с ООО "Самарский экологический оператор". Соответствующее правительственное соглашение уже заключено.

Как отметили в пресс-службе РЭО, реализация проекта позволит Самарской области достичь показателей нацпроекта "Экологическое благополучие" по переходу к экономике замкнутого цикла. Согласно обозначенным задачам, объемы мусоросортировки должны достигнуть 100% к 2030 году, при этом доля захоронения мусора на должна превышать 50%, объем переработки должен быть не ниже 25%. ППК РЭО призвана сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России.

В феврале 2025 года представители РЭО и правительства Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве при реализации реформы обращения с ТКО в регионе. РЭО обладает 49% в структуре управления и капитала соответствующего регионального оператора. В Самарской области при участии РЭО запланировано строительство семи комплексных объектов по обращению с мусором и модернизация действующего полигона в Сызрани.