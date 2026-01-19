"Финуслуги": крупнейшие банки России снизили средние ставки по коротким вкладам

Показатель составил 14,86%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Средняя ставка по вкладам на срок 3 месяца в 20 крупнейших российских банках по объему депозитов населения опустилась до 14,86%, это минимальное значение с июля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги".

"Средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках по размеру депозитного портфеля снизилась до 14,86%. Это минимальное значение с июля 2024 года, - отмечается в сообщении. - Вклады со сроком на три месяца оставались единственными, где средний показатель превышал 15% годовых".

В целом с начала года средние ставки по вкладам в крупнейших банках снизились на 0,08-0,28 процентного пункта, а относительно 19 декабря 2025 года, когда Банк России снизил ключевую ставку до 16%, на 0,24-0,65 процентного пункта, свидетельствуют данные "Финуслуг".

При этом максимальная ставка по вкладам среди топ-20 банков составляет 18% годовых, минимальная - 6,8%.