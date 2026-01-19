Дефицит бюджета РФ в 2025 году предварительно составил 5,645 трлн рублей

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета составил 37,28 трлн рублей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ, согласно предварительной оценке Минфина, по итогам января - декабря 2025 года составил 5,645 трлн рублей, или 2,6% ВВП, сообщается на сайте министерства.

"По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета в 2025 году сложился в размере порядка 2,6% ВВП, а ненефтегазовый дефицит - в пределах 6,5% ВВП (против 7,3% по итогам 2024 года). В целом федеральный бюджет исполнен в соответствии с целевыми параметрами - первичный структурный дефицит с поправкой на сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов в 2025 году составил 1,2% ВВП (в пределах целевых параметров 1,3%). <...> По итогам 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5 645 млрд рублей, что соответствует оценкам в уточненном законе о бюджете", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в 2025 году составил 37,28 трлн рублей, что на 1,6% выше объема поступления доходов за 2024 год. Объем расходов федерального бюджета за 2025 год, по предварительной оценке, составил 42,93 трлн рублей, превысив показатели предыдущего года на 6,8%. В целом, исполнение расходов федерального бюджета по итогам 2025 года составило 99% к сводной бюджетной росписи, констатировали в Минфине.

"Исполнение федерального бюджета в соответствии с уточненными параметрами первичного структурного дефицита обеспечило устойчивость бюджетной системы, стабильный уровень государственного долга (16,1% ВВП в 2025 году)", - заключили в министерстве.