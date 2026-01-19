Суд удовлетворил иск "Ростсельмаша" к "Версатайл Украина"

Сумма требований крупнейшего производителя сельхозтехники в России к украинской компании составляет 27,9 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил второй иск крупнейшего производителя сельхозтехники в России - компании "Ростсельмаш" к компании "Версатайл Украина" о взыскании задолженности в 27,9 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

В сентябре 2024 года Арбитражный суд региона уже удовлетворил один иск "Ростсельмаша" к "Версатайл Украина", постановив взыскать с украинской компании задолженность на общую сумму более 7 млн долларов и 244 млн рублей. Валютная часть была долгом по займу, предоставленному "Ростсельмашем" еще в 2012 году, остальное - долг по контракту на поставку техники.

"Арбитражный суд решил: иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Версатайл Украина" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Комбайновый завод "Ростсельмаш" 27 977 703 руб. 36 коп. задолженности, а также 504 777 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлин", - сказано в решении суда.

Комбайновый завод "Ростсельмаш" - крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в России. Предприятие основано в 1929 году в Ростове-на-Дону. В группу входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках, выпускающих агротехнику.