Умер экс-глава Минфина Белоруссии Николай Корбут

Ему было 77 лет

Николай Корбут © Щеглов Леонид/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Бывший министр финансов Белоруссии Николай Корбут умер на 78-м году жизни. Об этом сообщило агентство БелТА.

Причина смерти не уточняется. Прощание с бывшим главой ведомства состоится 20 января в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске. Его похоронят на Восточном кладбище.

По данным агентства, Корбут родился 1 ноября 1948 года в деревне Гутница Слуцкого района Минской области. Он окончил Минский финансовый техникум и Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В. В. Куйбышева. Работал в финансовых органах Минской области, затем в министерстве финансов, был заместителем председателя Контрольной палаты, первым заместителем председателя правления Национального банка.

Пост министра финансов Белоруссии Корбут занимал в 1997-2008 годах. В 2006 году был награжден орденом Почета.