В России перевозки животных без владельцев по ж/д выросли в 2025 году на 19%

За этот период путешествия совершили 96 тыс. питомцев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Перевозки животных без хозяев поездами "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочка РЖД) выросли на 19% в 2025 году, сообщили в компании. Всего было перевезено более 96 тыс. домашних питомцев.

"В прошлом году в самостоятельное путешествие поездами ФПК отправились более 96 тыс. домашних питомцев (+19% к 2024 году)", - сказано в сообщении. Это в восемь раз превышает "население" самого крупного в России зоопарка - Новосибирского, в котором живут около 12 тыс. животных.

Как отмечают в ФПК, помимо собак и кошек, без владельцев в 2025 году путешествовали декоративные крысы, кролики, морские свинки, ежи, хамелеоны и моллюски.

"Домашнего любимца также можно взять с собой в поезд. При покупке билетов на сайте rzd.ru или в приложении "РЖД Пассажирам" вагоны, где разрешена перевозка животных, отмечены "лапкой", - уточняют в компании.

Всего ФПК за прошедший период перевезла около 950 тыс. питомцев.