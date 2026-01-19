В РФ готовят соглашение о гарантированном вывозе 60 млн тонн угля из Кузбасса

Над заключением соглашения работают Минэнерго, РЖД и Минтранс

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Минэнерго, РЖД и Минтранс работают над заключением соглашения о гарантированном вывозе не менее 60 млн тонн угля из Кузбасса в 2026 году, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.

"В настоящее время Минэнерго России совместно с ОАО "РЖД" и Минтрансом России ведет работу по заключению соглашения между ОАО "РЖД" и правительством Кемеровской области о гарантированном вывозе угля из региона в восточном направлении на экспорт в 2026 году в объеме не менее 60 млн тонн. Считаем указанную меру поддержки крайне важной", - говорится в сообщении.