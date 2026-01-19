ЦИЭ: восстановление энергосистемы Украины займет три-четыре года

Глава киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что аварийные отключения продолжатся и после прекращения регулярных повреждений объектов энергетики

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Реальный срок восстановления энергетической системы Украины составит до трех-четырех лет, украинцам стоит готовиться к продолжению аварийных отключений. Такой прогноз представил глава киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, аварийные отключения продолжатся и после прекращения регулярных повреждений объектов энергетики, "особенно зимой и с июля по август в часы максимального потребления электроэнергии". Оборудование на Украине значительно деградировало, часто повреждается и не получает должного восстановления. Часто его приходятся восстанавливать в сжатые сроки, чтобы быстро обеспечить людей электричеством.

"Поэтому несколько лет после завершения боевых действий мы будем реально восстанавливать энергосистему. И реальный срок более-менее такого солидного восстановления - это 3-4 года", - сообщил Харченко в эфире блога украинского нациста и экс-главы одесского "Правого сектора" (признан террористическим, запрещен в РФ) Сергея Стерненко.

В настоящее время в энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах страны ежедневно происходят многочасовые отключения света. В случае возникновения перегрузки сети применяются аварийные отключения, их продолжительность не ограничена. В связи с этим супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы в ряде областей продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение.