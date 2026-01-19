Эксперты рассказали об условиях для снижения цен на автомобили в России

По словам научного сотрудника лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрия Евдокимова, средняя стоимость новых автомобилей в России растет ввиду влияния структурных факторов как на мировой, так и на внутренний авторынок

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Тенденция роста средней цены нового автомобиля пока продолжается, рычагом снижения цен на машины может стать смягчение внешних ограничений и восстановлении внутреннего производства для массового сегмента рынка. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

"Снижение средней цены возможно лишь при одновременном смягчении внешних ограничений и восстановлении внутреннего производства для массового сегмента рынка", - считает научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов.

По его словам, сейчас средняя стоимость новых автомобилей в России растет ввиду влияния структурных факторов как на мировой, так и на внутренний авторынок. "Речь идет не только о дефиците полупроводников и удорожании сырья, но и о росте логистических издержек, увеличении налогов, сборов и изменении структуры предложения в сторону более дорогих моделей и комплектаций", - пояснил собеседник агентства.

В свою очередь кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко считает пока преждевременным ждать сильного замедления роста цен на новые автомобили в России.

"Сценарий ценовой стабилизации или минимального роста в 0-5% признаётся маловероятным, так как его реализация требует одновременного устойчивого укрепления рубля, значительного усиления ценовой конкуренции между игроками и достижения глубокой, экономически эффективной локализации производства ключевых компонентов",- считает эксперт.

В перспективе наиболее вероятной представляется траектория последовательного роста среднерыночной стоимости, заметил он.

Структурная трансформация

Катализатором ценового скачка, по мнению Гапоненко, выступил 2022 год, характеризующийся одновременным воздействием трёх шоковых факторов: уходом с рынка ключевых западных брендов, дестабилизацией глобальных логистических цепочек и девальвацией рубля. "Автомобиль перешёл из категории товара широкого потребления в сегмент значительной долгосрочной инвестиции для большинства домохозяйств", - отметил он.

По словам собеседника ТАСС, за пятилетний период рынок новых автомобилей в России претерпел структурную трансформацию.

"Последующий период ознаменовался реконфигурацией рынка с доминирующей ролью китайских производителей и развитием локализованных сборочных проектов. Однако, данная адаптация не привела к коррекции цен в сторону докризисных значений, а напротив, сформировалась устойчивая тенденция к умеренному росту, закрепившая новую ценовую планку в диапазоне 4-4,5 млн рублей", - указал эксперт.

Прогноз ценовой динамики на 2026-2027 годы носит сценарный характер и будет определяться макроэкономическими и регуляторными условиями, рассматривается сценарий сохранения умеренных годовых темпов роста на уровне 5-12%, заключил он.