Мерц намерен встретиться с Трампом в Давосе из-за угроз ввода пошлин США

Встреча должна состояться 21 января

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в среду, 21 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе в связи с угрозами президента США ввести новые пошлины против ряда стран, включая ФРГ.

"С момента появления угрозы введения пошлин мы в Европейском союзе в целом, а также с теми, кто пострадал за пределами ЕС, такими как Великобритания и Норвегия, вели очень тесный диалог на протяжении всех выходных. Мы согласны с тем, что хотим избежать любой эскалации этого спора, если это вообще возможно. На этой неделе в Давосе у нас также будет возможность обсудить это на различных встречах. Я постараюсь снова встретиться с президентом Трампом в среду", - сказал Мерц журналистам в Берлине.

Он отметил, что разговаривал с Трампом по телефону 15 января. "Мы просто хотим попытаться решить эту проблему вместе. И американское правительство знает, что мы также можем принять ответные меры. Я не хочу этого, но если потребуется, то мы, конечно, будем защищать наши европейские интересы, включая наши немецкие национальные интересы", - констатировал канцлер ФРГ. При этом Мерц указал, что пошлины "никому не приносят пользы и вредят почти всем".

В то же время глава правительства ФРГ ясно дал понять, что он серьезно относится к опасениям по поводу военной безопасности Гренландии в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что когда-то в Гренландии находились более 30 тыс. военных США. "В настоящее время их меньше 200. Поэтому очевидно, что анализ угроз, даже проведенный самими Соединенными Штатами, не настолько драматичен, как это представляется сейчас. Что, однако, не означает, что их число не может снова возрасти", - резюмировал Мерц.

О ситуации вокруг Гренландии

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. 17 января Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.