Банк России опроверг информацию о массовых блокировках карт

Регулятор получил 7,4 тыс. обращений с 1 по 19 января, что вдвое меньше, чем обычно

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Банк России с 1 по 19 января получил 7,4 тыс. обращений граждан в связи с блокировкой карт, и это количество обращений вдвое меньше, чем обычно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"Банк России, который ведет базу данных о мошеннических операциях, не согласен с оценками экспертов о количестве заблокированных карт. C 1 января по 19 января 2026 года мы получили 7 431 обращение граждан в связи с блокировкой карт, и это количество обращений вдвое меньше обычного", - отмечает регулятор.

ЦБ также обратил внимание, что при выявлении банком перевода, который соответствует одному из действующих с 1 января 2026 года признаку мошеннической операции, карта клиента и перевод денег не блокируются. В этом случае банк на два дня приостанавливает перевод денег или отказывает клиенту в операции с использованием платежных карт, СБП или переводов электронных денежных средств.

"Банк незамедлительно уведомляет клиента о риске мошенничества, а также сообщает о возможности подтвердить перевод не позднее 1 дня, следующего за днем его приостановления, или совершить повторную операцию по тем же реквизитам и на ту же сумму. Если клиент дал согласие на перевод или совершил операцию повторно, то банк обязан незамедлительно исполнить распоряжение клиента, кроме случая, когда сведения о получателе денег содержатся в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Крупные банки ежемесячно охлаждают около 330 тысяч переводов на реквизиты из базы данных Банка России", - подчеркнули в ЦБ.