ЦБ выпустит модернизированные банкноты в 500, 50 и 10 рублей

У купюр будет обновленный дизайн с улучшенными защитными характеристиками

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Банк России планирует в 2026-2028 годах выпустить модернизированные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей в обновленном дизайне и с улучшенной защитой, следует из материалов регулятора.

"Банк России продолжит работу по модернизации банкнот. В период 2026-2028 годов планируются разработка и выпуск модернизированных банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей в обновленном дизайне и с улучшенными защитными характеристиками", - отмечает ЦБ.

Регулятор подчеркивает, что для профилактики фальшивомонетничества Банк России проводит модернизацию банкнот, усиливая их защитный комплекс и улучшая потребительские качества. Одновременно с этим Банк России стремится к тому, чтобы банкноты всего номинального ряда были выполнены в едином стиле, поддерживали преемственность цветовых решений и легко распознавались как людьми, в том числе слабовидящими, так и различными автоматическими устройствами.

"Банк России будет проводить адаптацию счетно-сортировального оборудования к обработке модернизированных банкнот номиналом 10, 50, 500 и 1 000 рублей. Выпуск обновленного программного обеспечения позволит одновременно обрабатывать банкноты любых модификаций, что также снизит трудозатраты подразделений Банка России на обработку денежных знаков", - также отметили в ЦБ.