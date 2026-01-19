ЦБ работает над запретом на изготовление похожих на банкноты предметов

В частности, речь идет о геометрических размерах

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. У профильных министерств и ведомств находятся на рассмотрении предложения Банка России по введению запрета на изготовление и сбыт предметов, похожих на банкноты и монеты ЦБ РФ. Об этом говорится в материалах регулятора.

"Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния. Предложения Банка России рассматриваются заинтересованными министерствами и ведомствами", - отмечается в документе.

В регуляторе уточнили, что особую обеспокоенность вызывает использование злоумышленниками продукции, похожей на банкноты, для обмана граждан, в том числе социально незащищенных, преимущественно людей старшего возраста.