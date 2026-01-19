На счетах Тимошенко и ее мужа в 2024 году хранилось более $5 млн

На одном из счетов, владелицей которого является лидер партии "Батькивщина", числилось $4 млн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой суд назначил залог в размере около $760 тыс. по делу о подкупе депутатов, совместно с мужем в 2024 году владела счетами, на которых хранилось более $5 млн. Это следует из ее декларации имущества за 2024 год, с которой ознакомился ТАСС (декларации за 2025 год должны быть поданы до 1 мая 2026 года).

Всего на счетах Тимошенко и ее мужа числилось около $5 085 970. При этом на одном из счетов, владелицей которого является она сама, числилось $4 млн. Как утверждала Тимошенко, в том числе на заседании суда по избранию ей меры пресечения, эти деньги она получила от некой компании из США в качестве "моральной компенсации" за тюремное заключение при президенте Украины Викторе Януковиче в 2011-2014 годах. Что это за компания, политик не уточняла. При этом, по ее словам, она уже передала эти $4 млн дочери на ведение бизнеса.

В то же время, как следует из декларации, даже без этих $4 млн у Тимошенко и ее мужа оставалась сумма эквивалентная $1 058 970 в различной валюте - гривнах, евро, долларах и даже чешских кронах. Из них непосредственно Тимошенко принадлежало около $380 тыс. и более 600 тыс. - ее мужу.

Кроме того, по данным 2024 года, Тимошенко владела ювелирными украшениями и брендовыми часами, стоимость которых не указана. Ее муж владел несколькими автомобилями, еще ряд машин находились у них в пользовании на различных правах. Из объектов недвижимости муж Тимошенко владел гаражом, а жилой дом, в котором они проживают площадью 588 кв. м с прилегающими к нему земельными участками семья Тимошенко арендовала.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Тимошенко обвинения в попытке подкупа депутатов Верховной рады. 16 января суд определил ей меру пресечения в виде внесения залога в размере 33,3 млн гривен (около $760 тыс.). Тимошенко утверждает, что у нее нет необходимой для внесения залога суммы, а те средства, которые имеются, она не может перевести государству, потому что ее счета в рамках расследования дела были заблокированы.