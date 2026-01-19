В ГД внесли законопроект о штрафах за нарушение законодательства о майнинге

Гражданам может грозить взыскание в размере от 100 до 150 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы во главе председателем думского комитета по энергетике Николаем Шульгиновым внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект о штрафах за нарушение законодательства о майнинге. Текст проекта размещен в думской электронной базе.

Предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей. Так, за нарушение запрета на майнинг в регионах, где он введен, гражданам может грозить штраф в размере от 100 до 150 тыс. рублей, должностным лицам - штраф в размере от 300 до 800 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, юрлицам - штраф от 1 до 2 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За майнинг или превышение лимита энергопотребления без включения в соответствующий реестр предусмотрен штраф для граждан от 100 до 150 тыс. рублей.

Должностных лиц, осуществляющих майнинг без соответствующего права, может ждать штраф от 200 до 300 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, индивидуальных предпринимателей - штраф от 300 до 400 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, юрлиц - штраф от 400 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Такие же штрафы предлагается установить за осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры лицами, не имеющим такого права. Кроме того, законопроектом предусмотрены штрафы за повторные правонарушения.

"Принятие проекта федерального закона станет одной из эффективных мер реализации плана структурных изменений по обелению российской экономики, рассмотренного на прошедшем 8 декабря 2025 года заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под руководством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - отмечается в пояснительной записке.