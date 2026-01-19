ЦБ ликвидирует 23 операционно-кассовых центра в 2026-2027 годах

Перечень центров определен на основе критериев, включающих низкие обороты наличных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Банк России в ходе второго и третьего этапов трансформации своей региональной модели ликвидирует 23 операционно-кассовых центра (ОКЦ). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"В 2026 и 2027 годах планируется проведение второго и третьего этапов трансформации региональной модели Банка России, в общей сложности будут ликвидированы 23 ОКЦ", - говорится в сообщении.

Перечень центров определен на основе критериев, включающих низкие обороты наличных и наличие у кредитных организаций подразделений, работающих с наличными денежными средствами банковского разрешения (НДБР).

К завершению трансформации в составе главных управлений Банка России будут функционировать 64 ОКЦ. Первый этап реформы был завершен в конце 2025 года. Для обеспечения доступности наличных денег Банк России предусмотрел комплекс мер по оперативному восстановлению кассового обслуживания на случай непредвиденных обстоятельств.

Одновременно наблюдается сужение сегмента наличных розничных платежей, что ведет к росту себестоимости операций с наличными для бизнеса.