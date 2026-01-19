ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Госдума может 26 марта рассмотреть отчет о работе ЦБ за 2025 год

Совет Думы одобрил дату рассмотрения годового отчета, рассказал первый вице-спикер ГД Александр Жуков
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Совет Госдумы одобрил дату рассмотрения отчета о работе российского Центробанка за 2025 год, представители ЦБ могут выступить в палате парламента 26 марта 2026 года. Об этом журналистам рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Совет Думы одобрил дату рассмотрения годового отчета Центрального банка за 2025 год, предлагается рассмотреть 26 марта 2026 года", - сказал парламентарий. 

