Дерипаска: ЕС было бы дешевле заплатить России за безопасность Гренландии

По словам бизнесмена, кризис вокруг ситуации с островом может стоить европейским странам €2,5 трлн

Редакция сайта ТАСС

Олег Дерипаска © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска полагает, что кризис вокруг Гренландии может обойтись Европе в €2,5 трлн, но более дешевым вариантом стало бы завершение конфликта на Украине и достижение договоренности с Россией об обеспечении безопасности острова.

"Гренландия - прекрасный кусок льда. Но ставки повышаются, и вот на кону уже €2,5 трлн", - написал Дерипаска в Telegram-канале.

По мнению Дерипаски, европейским странам стоило бы "посчитать" альтернативные варианты распределения средств. Он выразил мнение, что за значительно меньшую сумму - порядка €150 млрд - можно было бы завершить конфликт на Украине.

Бизнесмен также добавил, что это сделает возможным подписание соглашения о безопасности и сотрудничестве с РФ, что позволило бы Европе "за полтриллиона евро получить арктический спецназ "Полярные медведи", тем самым "обойдясь без позора".