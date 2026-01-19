ЦБ назвал предпочтительным допуск большего числа игроков на рынок инкассации

Подход должен улучшить охват территорий и повысить качество обслуживания, уверен регулятор

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Наиболее предпочтительной моделью организации рынка инкассации и перевозки наличных денег признан допуск большего количества организаций к оказанию этих услуг. Такой подход должен улучшить охват территорий и повысить качество обслуживания. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Наиболее предпочтительной моделью организации рынка инкассации и перевозки наличных денег, по мнению подавляющего числа участников обсуждения, признан допуск большего количества организаций к оказанию услуг перевозки наличных денег", - отмечается в материалах регулятора.

В 2024 году Банк России выпустил доклад для общественных консультаций, проанализировав проблемы рынка, включая риски на рынке инкассации и перевозки наличных денег. По итогам обсуждения был утвержден план мероприятий (дорожная карта) по регулированию этого рынка.

Ожидается, что реализация мер улучшит доступность услуг инкассации и перевозки наличных денег в каждом субъекте РФ. Также планируется проработать возможность наделения объединения "Росинкас" функциями оператора критической инфраструктуры НДО.