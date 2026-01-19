ЦБ ожидает снижения доли наличных розничных платежей до 10%

При этом, по данным регулятора, сужение сегмента наличных платежей постепенно ведет к снижению рентабельности кассового обслуживания клиентов и инкассации наличных денег

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Доля наличных розничных платежей, по данным международных экспертов, продолжит снижаться и со временем остановится вблизи отметки в 10%. Такая оценка приводится в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы", опубликованных на сайте Банка России.

"В последние годы в России сокращается доля наличных платежей в объеме розничных транзакций - с 25,7% в 2021 году до 12,2% в 2025 году. Причем эта тенденция характерна для большинства стран. Ожидается, что она сохранится, и со временем доля наличных розничных платежей остановится вблизи отметки в 10%", - отмечается в документе.

При этом, по данным ЦБ, сужение сегмента наличных платежей постепенно ведет к снижению рентабельности кассового обслуживания клиентов и инкассации наличных денег. "Банки оптимизируют свои подразделения, сокращают банкоматные сети. Данная проблема характерна для многих стран с развитой системой безналичных платежей. В качестве ответной реакции правительства этих стран принимают различные меры по защите наличных денег", - подчеркивает регулятор.

Ранее в интервью ТАСС руководитель департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что по итогам третьего квартала доля платежей с использованием QR-кодов, биометрии и других некарточных платежных инструментов в общем объеме безналичных оплат превысила 14%. ЦБ ожидает, что к 2030 году эта доля может составить более 20-25%.

В то же время Бакина отмечала, что доля безналичных платежей продолжит расти. За девять месяцев 2025 года доля безнала составила 87,8%. По ее словам, в 2013-2014 годах этот показатель был менее 20%. Глава департамента ЦБ РФ также добавила, что платежный рынок сделал колоссальный рывок всего за 10 лет, и к 2030 году будет пройдет порог в 90% по доле безналичных платежей.