ЦБ ожидает роста числа участников акции "Монетная неделя"

Регулятор продолжит проводить ее ежегодно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Банк России ожидает увеличения числа участников всероссийской акции "Монетная неделя" и продолжит проводить ее ежегодно, следует из материалов регулятора.

"Продолжится ежегодное проведение всероссийской акции "Монетная неделя". Ожидается, что количество участников акции будет расти за счет привлечения новых торгово-сервисных предприятий и увеличения числа постоянных участников "Монетной недели", - отметили в ЦБ.

В рамках акции граждане могут обменять монеты на банкноты или зачислить их на счет. Согласно подсчетам ТАСС, в 2025 году россияне сдали в магазины и банки почти 500 тонн мелочи, или 487 млн рублей.

Всего с начала проведения акции, которая проходила уже пять раз, жители страны вернули в обращение более 215 млн монет почти на 956 млн рублей. Общий вес сданной мелочи превысил 962 тонны - это примерно столько же, сколько кассовый центр Банка России в Москве выдает банкам в течение года.

Акция "Монетная неделя" проводится дважды в год - весной и осенью - по инициативе ЦБ.