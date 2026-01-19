Участник ЭКГ-рейтинга вошел в число лучших работодателей для молодежи

Заместитель гендиректора по управлению персоналом и организационному развитию "Билайна" Мария Голяндрина отметила, что в 2025 году стажировку в компании прошли более 200 студентов, из которых 76 продолжили работу в "Билайне" на постоянной основе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") получила статус "Работодатель нового поколения" по версии карьерной платформы для молодежи Changellenge. Об этом сообщила ТАСС заместитель гендиректора по управлению персоналом и организационному развитию "Билайна" Мария Голяндрина.

"Как участник ЭКГ-рейтинга "Билайн" уделяет особое внимание развитию отрасли и подготовке молодых специалистов, тесно сотрудничая с вузами. Мы создаем комфортное первое место работы, где ценятся открытая коммуникация, карьерный рост и инициативность. Социальная ответственность - важная часть нашего подхода, и признание сотрудников и отрасли подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, получив статус от Changellenge", - сказала Голяндрина.

По ее словам, в 2025 году стажировку в компании прошли более 200 студентов, из которых 76 продолжили работу в "Билайне" на постоянной основе. В настоящее время оператор мобильной связи развивает программы стажировок по инженерным направлениям, в сфере IT, маркетинга, а также в сегментах B2B и B2C.

Кроме того, компания запустила пилотную летнюю программу стажировок для подростков 14-18 лет, направленную на раннюю профориентацию и знакомство молодежи с современными цифровыми профессиями.

Об ЭКГ-рейтинге

"Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.