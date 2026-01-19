Мерц заявил, что американские потребители ощущают действие пошлин

По словам канцлера Германии, экономика США не показывает таких результатов, как предполагало американское правительство год назад

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что американские потребители в настоящее время замечают последствия пошлин.

"Американские потребители сейчас ощущают последствия пошлин. Американская экономика не показывает таких результатов, как предполагало правительство США год назад. По моей оценке, это также как-то связано с тарифной политикой", - сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине.

Канцлер ФРГ также подчеркнул, что ЕС не хочет обострения торгового конфликта с США. "Мы не хотим этой эскалации. Мы не хотим торгового спора с Соединенными Штатами. Но если мы столкнемся с пошлинами, которые сочтем необоснованными, то мы способны ответить. И именно это мы будем обсуждать в Брюсселе в четверг", - констатировал он, добавив, что есть "всего несколько дней, в течение которых нужно найти решения".

"И я хочу, чтобы мы нашли решения. В частности, решения, которые позволят обеспечить максимально открытую и беспрепятственную трансатлантическую торговлю, а также максимально высокий уровень безопасности для всей зоны НАТО. А Гренландия является частью этой зоны НАТО, европейской части зоны НАТО. И мы будем очень интенсивно обсуждать это в ближайшие дни", - резюмировал Мерц.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. 17 января Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.