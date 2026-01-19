В Минприроды рассказали, где находятся крупнейшие запасы марганца в России

Речь идет о Запорожской, Кемеровской областях и Красноярском крае

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Основные запасы марганца в России (в основном используется в черной металлургии) находятся в Запорожской, Кемеровской областях и в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении Минприроды РФ.

"Крупнейшее месторождение в стране - Больше-Токмакское в Запорожской области, его запасы составляют 1,7 млрд тонн. Среди крупных числятся Усинское в Кемеровской области - 127,7 млн тонн и Порожинское в Красноярском крае - 29,46 млн тонн балансовых запасов и 632 тысячи - забалансовых", - рассказали в министерстве.

Там добавили, что самые богатые марганцем руды, кроме Больше-Токмакского и Усинского, находятся в Парнокском месторождении в Республики Коми.

"Запасов марганца в России достаточно, чтобы обеспечить любые потребности отечественной экономики. В цифрах это 30 месторождений и 2,014 млрд тонн балансовых запасов", - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В министерстве также отметили, что сейчас в стране действуют 24 лицензии на марганцеворудные объекты, восемь из них предполагают добычу этого стратегического сырья. При этом промышленная добыча идет только на одном месторождении - Ниязгуловское-1 в Республике Башкортостан. "В 2025 году началась опытно-промышленная добыча на Усинском месторождении, работы будут идти до 2028 года, а затем начнется промышленная добыча", - добавили там.

К освоению сейчас также подготавливается Парнокское месторождение: идет строительство инфраструктуры, а начало добычи марганца запланировано на 2030 год. "Оба ГОКа - Усинский и Парнокский - будут производить концентрат, который будет отправляться на металлургический передел для производства ферромарганца и ферросиликомарганца - сплавов, которые используются для производства стали", - отметили в Минприроды.