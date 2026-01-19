Смоленские компании предложили Роскосмосу оборудование для испытаний

Дивизион группы компаний "Цифра" предложил создать единую отраслевую цифровую платформу

СМОЛЕНСК, 19 января. /ТАСС/. Единую цифровую платформу для мониторинга оборудования и расширение поставок установок для имитации космических условий предложили смоленские компании Роскосмосу. Инициативы были представлены на встрече губернатора Смоленской области Василия Анохина с гендиректором госкорпорации Дмитрием Бакановым.

"Предприятие "Стэртех" предложило расширить взаимодействие в части производства и поставок уникального высокотехнологичного оборудования, - сообщил Анохин в своем канале Мах. - Компания производит установки для имитации космического пространства, системы разгерметизации и многое другое. Роскосмос выразил заинтересованность в этой продукции и поручил организации "Техномаш" детально проработать с предприятием потребности отрасли".

Кроме того, смоленский дивизион группы компаний "Цифра", уже обслуживающий систему мониторинга "Диспетчер" для 500 единиц техники на шести предприятиях Роскосмоса, предложил создать единую отраслевую цифровую платформу. Она позволит объединять данные о работе оборудования со всех площадок в режиме реального времени для оперативного контроля процессов. Компания также готова участвовать в разработке отраслевых цифровых стандартов и подготовке кадров.

"Озвученные предложения получили одобрение. На встрече особо отметили заинтересованность госкорпорации в продукции смоленских предприятий, ориентированности на конкретный результат", - написал губернатор. Стороны договорились уделить особое внимание развитию высокотехнологичных производств, внедрению инноваций и импортозамещению.