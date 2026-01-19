Подача заявок на торги по продаже аэропорта Домодедово завершена

Стартовая цена составляет 132,266 млрд рублей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Подача заявок на участие в торгах по продаже столичного аэропорта Домодедово завершена, заявки принимались с 13 января, следует из уведомления о торгах.

Аукцион по продаже "ДМЕ холдинга", владеющего активами аэропорта Домодедово, а также ряда связанных с аэропортом компаний, назначен на 20 января 2026 года. Стартовая цена составляет 132,266 млрд рублей, задаток - 26,45 млрд рублей.

Договор купли-продажи предполагается заключить в течение пяти дней после подведения итогов аукциона.

В начале января глава Росавиации и председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Ядров заявляли, что аудит аэропорта завершен. Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что открытый аукцион по приватизации аэропорта состоится в начале 2026 года, интерес со стороны инвесторов уже есть.

Аэропорт Домодедово перешел под контроль государства летом 2025 года.