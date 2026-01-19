ГД 20 января обсудит усиление трудовых гарантий для участников СВО

Законопроект предусматривает, что вернувшиеся на свои рабочие места военнослужащие войдут в перечень категорий работников, за которыми закреплено преимущественное право сохранить свое место при сокращении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 20 января рассмотрят в первом чтении законопроект, направленный на дополнительное усиление трудовых гарантий для участников специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

"Совет Государственной думы определил 20 января датой рассмотрения в первом чтении законопроекта, направленного на дополнительное усиление социально-трудовых гарантий для участников специальной военной операции", - сказал Володин.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Законопроект предусматривает, что вернувшиеся на свои рабочие места участники СВО войдут в перечень категорий работников, за которыми закреплено преимущественное право сохранить свое место при сокращении численности или штата сотрудников.

Председатель Госдумы отметил, что нововведения позволят "защитить социальные права бойцов, обеспечить их занятость". "Люди, которые встали на защиту страны, должны гарантировано иметь возможность и дальше реализовывать себя", - подчеркнул он.

Володин также указал, что поддержка участников СВО и их семей "остается ключевым приоритетом в работе Государственной думы". Политик напомнил, что с 2022 года парламентарии приняли 154 соответствующих закона, была сформирована "система норм, которая постоянно совершенствуется".