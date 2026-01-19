В Смоленске с компании взыскали 48 млн рублей в доход государства

Компания заключала мнимые сделки для уклонения от уплаты налогов

СМОЛЕНСК, 19 января. /ТАСС/. Более 48 млн рублей взыскано в доход государства по иску прокуратуры Смоленской области с компании, участвовавшей в фиктивных сделках для уклонения от уплаты налогов. Соответствующее решение вынес арбитражный суд региона, удовлетворив требования надзорного ведомства в полном объеме, сообщили в прокуратуре Смоленской области.

"Установлено, что между юридическими лицами заключены мнимые сделки, совершенные для вида, без намерения создать правовые последствия и осуществить фактическую поставку товаров. В этой связи прокуратура региона направила в суд исковое заявление о признании сделок недействительными, а также о применении последствий их недействительности в виде взыскания с ООО "Ком-сервис" в доход государства более 48 млн рублей", - сообщили в надзорном органе.

По данным прокуратуры, сделки между ООО "Ком-сервис" и ООО "Сильные машины" совершались исключительно для создания видимости документооборота, чтобы получить налоговую выгоду, без намерения осуществить реальные поставки товаров.

Эти факты ранее были подтверждены решениями трех судебных инстанций по налоговому спору и в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО "Сильные машины". Последний умышленно использовал фиктивные счета-фактуры для уклонения от уплаты налогов. Судебный спор между компаниями, по мнению прокуратуры, также был инициирован для придания правомерного вида незаконным финансовым операциям.