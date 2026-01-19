В России численность МСП обновила исторический максимум

На начало января 2026 года количество малых и средний предприятий составило 6 млн 835 тыс.

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Численность малых и средних предприятий в РФ, по обновленным данным Единого реестра субъектов МСП, по состоянию на начало января 2026 года составила 6 млн 835 тысяч. Такие данные приводит пресс-служба Минэкономразвития.

Сектор малого и среднего предпринимательства, являясь одним из драйверов экономики, продолжает расти. Этому во многом способствует разнообразный спектр мер поддержки бизнеса - от запуска своего дела до масштабирования для выхода на биржу и экспортные рынки.

"Сегодня МСП являются одним из ключевых элементов экономики, а их количество растет. В частности, если сравнивать с июлем прошлого года, когда произошло обновление реестра, количество субъектов МСП составляло 6,39 млн единиц. За полгода эта цифра увеличилась почти на полмиллиона. Это, в свою очередь, говорит о стабильной динамике роста сектора", - подчеркнула замглавы МЭР РФ Татьяна Илюшникова.

По итогам третьего квартала 2025 года количество работников у субъектов МСП, по данным министерства, составило 19,92 млн человек, что является наивысшим значением по сравнению с прошедшими периодами (2019-2024 гг.).

В ряде регионов малый и средний бизнес обеспечивает более половины занятых в экономике (Республика Калмыкия - 65,5%, Москва - 63,9%, Санкт-Петербург - 63,6%, Новосибирская область - 53,8%, Тюменская область - 50,2%). Территориями с наибольшим количеством зарегистрированных МСП по итогам 2025 года являются Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа - 2,1 млн единиц, 1,2 млн единиц и 0,8 млн единиц соответственно.