ЦБ в 2025 году реабилитировал 67 финансистов, исключив их из черного списка

С 2018 года было рассмотрено 1 254 жалобы, из них по 749 принято решение об удовлетворении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Комиссия Банка России, которая занимается жалобами банкиров и руководителей финансовых организаций, попавших в черный список, по итогам 2025 года рассмотрела 90 жалоб, 67 из них было удовлетворено. Всего с начала работы комиссии с 2018 года было рассмотрено 1 254 жалобы, из них по 749 принято решение об удовлетворении, следует из сообщения ЦБ РФ.

В 2025 году в комиссию поступило 130 жалоб, рассмотрено 90, из них 67 жалоб удовлетворено, в удовлетворении 23 отказано. При этом из поступивших в 2025 году жалоб преобладают связанные с деятельностью некредитных финансовых организаций - 77 жалоб; из них: по страховым организациям - 12, микрофинансовым организациям - 43, иным финансовым организациям - 22. Остальные (53 жалобы) связаны с деятельностью кредитных организаций.

"Впервые в комиссию поступила жалоба, связанная с деятельностью оператора инвестиционной платформы", - указали в ЦБ.

За истекший с начала работы комиссии период (с 28 января 2018 года) по состоянию на начало 2026 года поступило 1 554 жалобы, рассмотрено 1 254 жалобы, из них по 749 жалобам принято решение об удовлетворении, по 505 - об отказе в удовлетворении.

Комиссия Банка России рассматривает жалобы на решения о признании должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций (долей) финансовых организаций, не соответствующими требованиям законодательства к квалификации или деловой репутации.