"Союзмультфильм" оспаривает продажу магнитов с Чебурашкой в Ставрополе

Изображение использовалось для коммерческих целей без согласия правообладателя

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. АО "Киностудия "Союзмультфильм" подало иск в суд за незаконное использование образа Чебурашки на магнитах. Изображение использовалось для коммерческих целей без согласия правообладателя, сообщила пресс-служба Промышленного районного суда города Ставрополя.

"В июле 2023 года на одном из сайтов, владельцем которого является гражданин Ч., был установлен и задокументирован факт предложения услуг по продаже декоративных магнитов с изображением персонажа мультфильма Чебурашки без согласия правообладателя в лице АО "Киностудия "Союзмультфильм", - говорится в сообщении.

Из исковых требований следует, что компания обладает правом использования на условиях исключительной лицензии персонажа "Чебурашка" из анимационного фильма "Крокодил Гена" и соответствующего товарного знака. Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных авторских прав в размере 20 тыс. рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 5 февраля.