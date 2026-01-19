Пассажиропоток аэропорта Саранска увеличился на 10%

Аэропорт обслужил 131 727 пассажиров в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Саранска по итогам 2025 года достиг 131,7 тыс. человек и увеличился по сравнению с 2024 годом на 10%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В 2025 году аэропорт обслужил 131 727 пассажиров. В 2024 году пассажиропоток достиг 119,5 тыс. человек", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили в пресс-службе главы Мордовии, по данным "Аэрофлота", на маршруте Москва - Саранск пассажиропоток вырос на 47% по сравнению с 2024 годом.

Из Саранска можно улететь в Москву, Санкт Петербург, Казань и Минеральные Воды, с конца февраля планируется запуск чартерных рейсов в Египет. В 2025 году также выполнялись рейсы в Екатеринбург, Сочи и Анталью.

Международный терминал

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. К чемпионату мира по футболу в 2018 году в аэропорту столицы Мордовии был открыт временный пункт пропуска. 21 февраля 2019 года правительство России распорядилось установить в аэропорту Саранска постоянный воздушный пункт пропуска через государственную границу, реконструкция временного пассажирского терминала для открытия международного авиасообщения началась в аэропорту Саранска в 2022 году.

Международный терминал начал работать весной 2024 года. Первый международный рейс в Анталью вылетел из аэропорта Саранска 28 мая 2024 года после открытия нового пассажирского терминала международных воздушных линий.