"Газпром" зафиксировал активный отбор газа из подземных хранилищ Украины

По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 17 января ПХГ республики заполнены на 22,32%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Газпром" второй раз за неделю обратил внимание на активный отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Украины.

"Отборы газа из ПХГ Украины продолжают обновлять суточные максимумы этой зимы. Так, 17 января объем газа, поднятый из украинских хранилищ, превысил предыдущее максимальное значение для текущего сезона", - сказано в сообщении холдинга.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), по состоянию на 17 января ПХГ Украины заполнены на 22,32%.