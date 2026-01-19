Трамп введет пошлины против стран Европы при отказе от сделки по Гренландии

Американский лидер заявил, что сделает это на 100%

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести торговые пошлины против европейских стран, если соглашение о покупке Гренландии не будет достигнуто.

На вопрос журналиста о том, планирует ли он реализовать свои угрозы в отношении европейских государств при отсутствии сделки, Трамп ответил утвердительно.

"Я сделаю это на 100%", - заявил президент США в интервью телеканалу NBC News.