ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнесСитуация вокруг Гренландии

Трамп введет пошлины против стран Европы при отказе от сделки по Гренландии

Американский лидер заявил, что сделает это на 100%
Редакция сайта ТАСС
15:54

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести торговые пошлины против европейских стран, если соглашение о покупке Гренландии не будет достигнуто.

Читайте также

Карин Кнайсль: Гренландия может стать 51-м штатом США

На вопрос журналиста о том, планирует ли он реализовать свои угрозы в отношении европейских государств при отсутствии сделки, Трамп ответил утвердительно.

"Я сделаю это на 100%", - заявил президент США в интервью телеканалу NBC News. 

СШАДанияТрамп, Дональд